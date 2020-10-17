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Общество

Бывший посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов узнал о своем увольнении из соцсетей

Бывший посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов узнал о своем увольнении из социальных сетей и воспринял эту новость с удивлением. Об этом пишет ТАСС.

«С удивлением узнал из социальных сетей о своем увольнении. Для меня это стало неожиданностью», — сказал дипломат.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков перед уходом уволил посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова. Указ опубликован в газете «Эркин-Тоо». Отмечается, что документ Сооронбай Жээнбеков подписал 14 октября еще будучи действующим президентом.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169727/
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