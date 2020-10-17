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Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

«Реформа» требует роспуска партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан»

Партия «Реформа» подала заявление в Министерство юстиции с требованием роспуска политических организаций «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан». Об этом сообщили в ее штабе.

Уточняется, что согласно абзацу 2 статьи 3 Закона «О политических партиях» не допускается создание и деятельность политических партий, имеющих целью и методом действий свержение, насильственное изменение конституционного строя, подрыв суверенитета и нарушение целостности территории Кыргызской Республики, пропаганду войны, насилия и жестокости, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни и вражды, совершение иных деяний, противоречащих конституционному строю КР и несовместимых с общепризнанными нормами международного права.

По данным инициативы роспуска этих объединений, «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» на выборах депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года совершали такие действия, как подкуп избирателей, незаконное воздействие на волеизъявление избирателя путем контроля над голосованием, действия по фальсификации результатов выборов голосованием через бюллетень с заранее проставленной отметкой о голосовании, запугивали избирателей, отбирали у них паспорта, осуществляли под своим контролем принудительное перемещение и изменение избирательного адреса.

Такими действиями они подрывали демократические основы государства, извращали суть выборов и конституционные ценности народного волеизъявления и представительства, заявляют реформисты.

«Это привело к народному восстанию и дестабилизации общественно-политической ситуации, поставив наше государство перед угрозой гражданской войны и полного распада. Считаем, что «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» грубо нарушили Конституцию Кыргызской Республики, законодательство о выборах, политических партиях и нанесли существенный урон демократическому имиджу государства, их деятельность прямо противоречит сущности и назначению политических партий», — посяняют инициаторы заявления.

«Реформа» просит Минюст вынести представление в суд о роспуске политических партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169709/
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