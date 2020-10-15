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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сторонники Садыра Жапарова прибыли на Старую площадь

Более 1 тысячи сторонников Садыра Жапарова прибыли на Старую площадь Бишкека.

Митингующие устанавливают колонки, многие решили поужинать на газонах возле Дома правительства.

Протестующие приехали на автобусах и легковых авто из гостинцы «Иссык-Куль». Примерно 20 человек захватили рабочую машину МП «Тазалык» и приехали на ней.

Сторонники Садыра Жапарова требуют роспуска Жогорку Кенеша и отставки спикера Каната Исаева.

Они заявляют, что расходиться не собираются, пока их требования выполнены не будут.

Ранее Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Исполняющим обязанности главы государства автоматически становится торага парламента Канат Исаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169485/
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