За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 329 тысяч 303. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 38 миллионов 130 тысяч 829 человек. Больше всего зараженных в США (7 миллионов 856 тысяч 714), Индии (7 миллионов 239 тысяч 389), Бразилии (5 миллионов 113 тысяч 628), России (1 миллион 318 тысяч 783), Колумбии (924 тысячи 98), Аргентине (917 тысяч 35), Испании (896 тысяч 86), Перу (853 тысячи 974) и Мексике (825 тысяч 340).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 26,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 192 тысячи 112 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 86 тысяч 156. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 476 человек. В том числе в США скончались 215 тысяч 902 человека, Бразилии — 150 тысяч 998, Индии — 109 тысяч 586, Мексике — 84 тысячи 420 и Великобритании — 43 тысячи 108.

В Кыргызстане зарегистрировали 50 тысяч 201 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 108 тысяч 984, Узбекистане — 61 тысячу 738, Таджикистане — 10 тысяч 297.