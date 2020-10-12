В Кыргызстане за сутки выявили 298 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 59 случаев, в Оше — 33, Чуйской области — 13, Ошской — 51, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 40, Баткенской — 86.

С марта в республике зарегистрировали 49 тысяч 528 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.