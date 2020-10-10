Генпрокуратура: Покинувшие колонии и СИЗО в ночь на 6 октября должны вернуться

Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что сейчас судебные органы и следственная группа Военной прокуратуры республики рассматривают, а также расследуют уголовные дела по обвинению Алмазбека Атамбаева, Сапара Исакова, Албека Ибраимова, Дамира Мусакеева, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Дуйшенбека Зилалиева, Равшана Джеенбекова, Мээрбека Мискенбаева, Фархада Баабиева, Рустама Карыпбек уулу, Каныбека Осмоналиева, Жанторо Сатыбалдиева, Салайдина Авазова и других лиц. В отношении отдельных людей суд вынес приговоры с определением мест отбывания наказания.

«Эти лица, нарушая порядок содержания под стражей, отбывания наказания, под угрозой убийств и физической расправы судей, работников администрации органов содержания воспользовались сложившейся ситуацией в ночь на 6 октября. Они незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказания. Побег из места лишения свободы или из-под стражи, уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия досудебным производством влекут уголовную ответственность», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В главном надзорном органе отметили, что формирование правового положения осужденных и задержанных лиц должно осуществляться в строгом соответствии с Конституцией и законами.

ГП КР требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь на 6 октября места содержания под стражей и отбывания наказания, явиться в администрации органов и учреждений ГСИН.

«В случае неисполнения требований со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом», — сказали в Генеральной прокуратуре.

Напомним, что в ночь на 6 октября из мест лишения свободы были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.