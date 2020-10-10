23:58
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Дело Алмазбека Атамбаева

Генпрокуратура: Покинувшие колонии и СИЗО в ночь на 6 октября должны вернуться

Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Читайте по теме
Беспорядки в Бишкеке. Из СИЗО ГКНБ освобожден Алмазбек Атамбаев

Уточняется, что сейчас судебные органы и следственная группа Военной прокуратуры республики рассматривают, а также расследуют уголовные дела по обвинению Алмазбека Атамбаева, Сапара Исакова, Албека Ибраимова, Дамира Мусакеева, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Дуйшенбека Зилалиева, Равшана Джеенбекова, Мээрбека Мискенбаева, Фархада Баабиева, Рустама Карыпбек уулу, Каныбека Осмоналиева, Жанторо Сатыбалдиева, Салайдина Авазова и других лиц. В отношении отдельных людей суд вынес приговоры с определением мест отбывания наказания.

«Эти лица, нарушая порядок содержания под стражей, отбывания наказания, под угрозой убийств и физической расправы судей, работников администрации органов содержания воспользовались сложившейся ситуацией в ночь на 6 октября. Они незаконно покинули места содержания под стражей и отбывания наказания. Побег из места лишения свободы или из-под стражи, уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, угроза или насилие в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы, угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия досудебным производством влекут уголовную ответственность», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В главном надзорном органе отметили, что формирование правового положения осужденных и задержанных лиц должно осуществляться в строгом соответствии с Конституцией и законами.

ГП КР требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь на 6 октября места содержания под стражей и отбывания наказания, явиться в администрации органов и учреждений ГСИН.

«В случае неисполнения требований со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом», — сказали в Генеральной прокуратуре.

Напомним, что в ночь на 6 октября из мест лишения свободы были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168758/
просмотров: 1343
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: В машину Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники
ГКНБ опровергает задержание сыновей Атамбаева
Фото дня. Задержаны сыновья бывшего президента
Спецназ вошел на территорию особняка Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
В машину Алмазбека Атамбаева попало несколько пуль. Он не пострадал
Сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова прибыли на площадь Ала-Тоо
Алмазбек Атамбаев выступает перед митингующими у здания «Форума»
К митингующим у «Форума» присоединился Алмазбек Атамбаев
В Бишкеке около здания «Форума» собираются сторонники Алмазбека Атамбаева
Беспорядки в Бишкеке. Сотрудников не впускают на территорию Генпрокуратуры
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Какого из&nbsp;кандидатов на&nbsp;пост премьер-министра вы&nbsp;поддерживаете? Опрос Какого из кандидатов на пост премьер-министра вы поддерживаете? Опрос
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 9&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
10 октября, суббота
23:23
Генпрокуратура: Покинувшие колонии и СИЗО в ночь на 6 октября должны вернуться Генпрокуратура: Покинувшие колонии и СИЗО в ночь на 6 о...
23:11
Сообщается, что главой МВД назначен Улан Ниязбеков
23:01
Беспорядки в Бишкеке. Сторонник Атамбаева просит правозащитников помочь ему
21:47
Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова отпустили
21:41
Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала Темирлана Султанбекова