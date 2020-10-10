Экс-заместитель главы МВД Курсан Асанов задержан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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По его данным, Курсан Асанов задержан в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков.

Уточняется, что межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.

Ранее задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канатбек Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов. Кроме того, задержан водитель Атамбаева Анвар Арматов. Темирлан Султанбеков, сыновья Атамбаева Кадыр и Сеид проходят свидетелями по делу.