Фарида Ниязова тоже задержали за организацию массовых беспорядков

ГКНБ задержал бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, его задержали на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

«В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления», — отметили в ГКНБ.

Напомним, Фарид Ниязов является фигурантом угловного дела событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. 6 октября сторонники Атамбаева освободили его из Бишкекского СИЗО-1.