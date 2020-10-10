Спецназ вошел на территорию особняка Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Информацию 24.kg подтвердила Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, подъезд к дому бывшего президента перекрыт. «Спецназ собирается задержать Алмазбека Атамбаева», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Она напомнила, что по решению Первомайского районного суда Бишкека он был отпущен под домашний арест.

Напомним, Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь с 5 на 6 октября.