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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Спецназ вошел на территорию особняка Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше

Спецназ вошел на территорию особняка Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Информацию 24.kg подтвердила Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, подъезд к дому бывшего президента перекрыт. «Спецназ собирается задержать Алмазбека Атамбаева», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Она напомнила, что по решению Первомайского районного суда Бишкека он был отпущен под домашний арест.

Напомним, Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь с 5 на 6 октября. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168686/
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