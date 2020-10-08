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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сторонники Садыра Жапарова не хотят уходить со Старой площади до его назначения

В Бишкеке около Дома правительства продолжается митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Ранее политик просил своих сторонников разойтись. Однако около 30 человек на Старой площади не намерены уходить до тех пор, пока Садыра Жапарова не утвердят в качестве главы правительства.

«Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока точно не станет известно о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Он сам попросил уйти нас, но мы не будем этого делать. Стойте здесь и не расходитесь никуда. Горячим чаем обеспечим», — призывал один из участников акции протеста.

Отметим, что здание правительства охраняют около 10 народных дружинников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168403/
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