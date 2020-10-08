Садыру Жапарову не нравится, как о нем пишут СМИ и журналисты, а еще Суваналиев

Кандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров выступил перед сторонниками, ожидавшими его у входа в здание правительства.

По его словам, Омурбек Суваналиев захватил ГКНБ. Отобрал у него охрану и водителя. «Это незаконно. Он незаконно сидит в ГКНБ. Хотел попросить по-хорошему, но Суваналиев не выходит на связь три дня. За ним стоят Атамбаев, Бабанов. В Таласе собирают людей. Есть факты, запись есть», — сказал Садыр Жапаров.

Он считает, что есть угроза потери государства. «Завтра могут быть столкновения. Сурабалдиева в Сокулуке собирает людей. Прекращайте это! Некоторые журналисты берут деньги и распространяют ложную информацию обо мне. Если бы я заплатил, работали бы на меня. Это неправда, что я говорил с Райымбеком Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым. Я ни с кем переговоры не вел. Раим будет задержан. Сооронбай Жээнбеков сказал, что напишет заявление и сам уйдет», — сказал сам себя назначивший главой кабмина Садыр Жапаров.