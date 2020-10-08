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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бишкек под защитой ДНД. Дружинники заявляют, что они вне политики

В Бишкеке возле стадиона «Спартак» собираются представители добровольных народных дружин. По словам организатора съезда — координатора «Союза ДНД» Куная Медетхана, главная задача — объединение всех добровольцев, защищающих сегодня город.

«Кыргызстан сегодня переживает тяжелый период. Вы видите, как последние два дня неравнодушные горожане объединяются в группы, чтобы защитить город от мародеров и провокаторов. Первые дни мы были разобщены. Часто на один и тот же сигнал приезжало несколько отрядов ДНД. Наша цель сегодня — объединение и координация. Чтобы вместе мы могли быстро реагировать на возникающие угрозы», — сказал Кунай Медетхан.

Объединение дружинников не преследует никаких политических целей. Любые попытки использовать добровольцев в политических акциях будут строго пресекаться.

Дружины «Патриот», «Благодарность», «Аракет», «Центр инициативной молодежи» и другие присоединившиеся подпишут меморандум о сотрудничестве.

Координатор «Союза народных дружин» заверил, что дружинники сегодня активно работают совместно с представителями правоохранительных органов. Вступить в добровольческую организацию может любой совершеннолетний житель Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168347/
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