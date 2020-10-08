Омурбек Суваналиев: ОПГ пытается дестабилизировать ситуацию. Обещает задержания

Организованные преступные группировки пытаются участвовать в дестабилизации обстановки. Об этом на гражданском форуме сообщил исполняющий обязанности председателя ГКНБ Омурбек Суваналиев.

По его словам, силовые структуры работают в штатном режиме.

«После событий 5 октября сотрудники силовых структур были морально угнетены, потому что снова они оказались виноватыми. Их опять обвинили, в том что выступили против народа. За эти два дня мы привели их в порядок. Сейчас уже идет работа с экстремизмом и терроризмом, конечно, не на том уровне, как должно быть. Координация всех силовых структур у меня, как замглавы Совета безопасности», — сказал Омурбек Суваналиев.

По его словам, представители ОПГ активизировались.

«Очень много ложной информации. Разные слухи, что кто-то связан с ОПГ. Сегодня мы усилили борьбу против ОПГ в рамках закона. Сейчас идет работа по задержанию их представителей», — проинформировал он.