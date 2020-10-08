В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о создании Госкомитетом нацбезопасности групп для ликвидации криминала.

«В Бишкеке с сегодняшнего дня начали работать оперативно-боевые группы ГКНБ, которые при сопротивлении будут уничтожать криминальные элементы», — говорится в сообщении.

Автор указал номер телефона, на который следует звонить при выявлении криминальных формирований.

В пресс-службе ГКНБ отметили, что это фейковая информация и поэтому не будут ее комментировать. А по указанному номеру телефона сказали, что это частная компания.