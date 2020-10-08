14:32
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

ГКНБ: Информация о создании ведомством групп для ликвидации криминала — фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о создании Госкомитетом нацбезопасности групп для ликвидации криминала.

«В Бишкеке с сегодняшнего дня начали работать оперативно-боевые группы ГКНБ, которые при сопротивлении будут уничтожать криминальные элементы», — говорится в сообщении.

Автор указал номер телефона, на который следует звонить при выявлении криминальных формирований.

В пресс-службе ГКНБ отметили, что это фейковая информация и поэтому не будут ее комментировать. А по указанному номеру телефона сказали, что это частная компания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168301/
просмотров: 773
Версия для печати
Материалы по теме
Новый состав Совета безопасности экстренно собирается в здании ГКНБ
Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты
Сотрудник СБНОН пытался сбыть наркотики. Его задержали
Вымогавшего взятку сотрудника ГКНБ заключили под стражу в СИЗО-1
ГКНБ изъял из оборота больше 30 килограммов наркотиков. Задержан милиционер
В Бишкеке задержан иностранец, разыскиваемый за терроризм
Сотрудники ГКНБ сопровождали угнанные авто для транзита в Таджикистан
ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по Бишкеку
Продажа радиочастот. Одного из обвиняемых отпустили под домашний арест
Блогера из города Ош вызвали в ГКНБ за видео с похорон 29-летнего таксиста
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Бизнес
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
8 октября, четверг
14:19
ГКНБ: Информация о создании ведомством групп для ликвидации криминала — фейк ГКНБ: Информация о создании ведомством групп для ликвид...
14:11
В Кара-Суу и Оше проходят митинги в поддержку Сооронбая Жээнбекова
13:59
В Нарынской области продолжает работать новый глава региона
13:57
Митинг у Дома правительства. Люди рассержены бездействием депутатов
13:57
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас