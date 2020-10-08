Мы в сантиметрах от гражданской войны. Активисты бьют тревогу

«Ситуация страшная. Мы в сантиметрах от гражданской войны», — заявила сегодня на экстренном гражданском форуме глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

По ее словам, никто не ожидал, что власть падет так быстро. Единой команды нет. Ситуация разрозненности и раздрая в политике гораздо глубже, чем кажется.

«В одном лагере те, кто хочет восстанавливать президентскую систему. Они будут идти через референдум и изменение Конституции. Вторая группа говорит о необходимости ослабления института президента и усиления парламента.

«Но и во второй группе единства нет. Сейчас наш интерес как представителей гражданского общества тольком в одном — скорейшая легитимизация каких-то структур, чтобы страна не потеряла управляемость. В такой ситуации наша роль в том, чтобы обеспечить безопасность. В своих заявлениях мы не должны трогать военных и Минздрав. Они должны работать», — заключила Чолпон Джакупова.