У Дома правительства опять собираются непонятные люди, дружинникам нужна помощь

Сегодня с утра у Дома правительства вновь собираются люди. Всю ночь охрану стратегического объекта несли дружинники. Сейчас добровольцы из ДНД просят помощи.

«Мы с ночи стоим. Некоторые не выдерживают ни физически, ни психологически. Но мы стоим, потому что нельзя позволить толпе разграбить объект. Мы просим других добровольцев, кто сейчас может, срочно подъехать к нам на подмогу», — рассказали дружинники.

Сейчас на Старой площади собралось около 300 человек. Кто они и зачем пришли, говорить отказываются.

Предположительно, это сторонники Садыра Жапарова, который назначил себя премьер-министром страны. Стоит отметить, что этот статус у него нелегитимный.