11:08
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

У Дома правительства опять собираются непонятные люди, дружинникам нужна помощь

Сегодня с утра у Дома правительства вновь собираются люди. Всю ночь охрану стратегического объекта несли дружинники. Сейчас добровольцы из ДНД просят помощи.

«Мы с ночи стоим. Некоторые не выдерживают ни физически, ни психологически. Но мы стоим, потому что нельзя позволить толпе разграбить объект. Мы просим других добровольцев, кто сейчас может, срочно подъехать к нам на подмогу», — рассказали дружинники.

Сейчас на Старой площади собралось около 300 человек. Кто они и зачем пришли, говорить отказываются.

Предположительно, это сторонники Садыра Жапарова, который назначил себя премьер-министром страны. Стоит отметить, что этот статус у него нелегитимный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168236/
просмотров: 2483
Версия для печати
Материалы по теме
Кто для вас сейчас олицетворяет власть в Кыргызстане? Опрос
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Ситуация на Старой площади. У одного из дружинников случился приступ эпилепсии
В Кыргызстане возобновлено таможенное декларирование товаров
Ситуация в Кыргызстане. Может появиться третий претендент на пост премьера
Опасный кризис в Кыргызстане. Как нам из него выходить
Вице-спикер Жогорку Кенеша: Сооронбай Жээнбеков остается народным президентом
Беспорядки в Бишкеке. За медицинской помощью обратились более тысячи человек
Ситуация в Кыргызстане. Бизнес-сообщество выступило с экстренным обращением
В Бишкеке неизвестные пытались ворваться в кафе
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
8 октября, четверг
11:08
Коллектив Минфина выразил недоверие министру Бактыгуль Жеенбаевой Коллектив Минфина выразил недоверие министру Бактыгуль...
11:03
Кто для вас сейчас олицетворяет власть в Кыргызстане? Опрос
11:01
Передумал. Мэр Бишкека Азиз Суракматов возвращается на работу
10:54
И. о. министра внутренних дел Курсан Асанов заявил о своей легитимности
10:45
События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас