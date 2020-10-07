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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Митингующие требуют, чтобы к ним вышел Садыр Жапаров

На Старой площади Бишкека у Дома правительства все еще остается около 100 сторонников Садыра Жапарова. Они требуют, чтобы к ним пришел Жапаров.

По словам участников протеста, бывший парламентарий должен занять кресло премьер-министра.

«Партия «Ата Мекен» выдвинула молодого человека на пост главы кабмина. Но он даже по-кыргызски говорить не может. Садыра Жапарова выдвинул на эту должность народ. Его освобождению радуются даже те, кому по 70-80 лет. Он был осужден несправедливо. Садыр Жапаров поднимал важные вопросы. Мы должны быть рядом с ним», — кричат митингующие.

Большая часть протестующих разошлась, организаторы призывают людей завтра вновь выйти на акцию протеста. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168204/
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