Беспорядки в Бишкеке. Митингующие требуют, чтобы к ним вышел Садыр Жапаров

На Старой площади Бишкека у Дома правительства все еще остается около 100 сторонников Садыра Жапарова. Они требуют, чтобы к ним пришел Жапаров.

По словам участников протеста, бывший парламентарий должен занять кресло премьер-министра.

«Партия «Ата Мекен» выдвинула молодого человека на пост главы кабмина. Но он даже по-кыргызски говорить не может. Садыра Жапарова выдвинул на эту должность народ. Его освобождению радуются даже те, кому по 70-80 лет. Он был осужден несправедливо. Садыр Жапаров поднимал важные вопросы. Мы должны быть рядом с ним», — кричат митингующие.

Большая часть протестующих разошлась, организаторы призывают людей завтра вновь выйти на акцию протеста.