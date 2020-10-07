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Общество

При попытке пересечения границы задержаны Тилек Матраимов и его родственники

При попытке пересечения границы задержаны Тилек Матраимов и его родственники. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

По оперативным данным, при незаконном пересечении кыргызско-узбекской государственной границы (через речку, место уточняется) пограничниками Узбекистан были задержаны Тилек Матраимов и его родственники (сын, племянники и личный охранник).

Решается вопрос об их передаче кыргызстанской стороне.

Тилек Матраимов — брат Райымбека Матраимова. Он пытался сбежать после того, как в Кыргызстане тысячи людей вышли на митинги в знак протеста против фальсификации выборов 4 октября. Согласно данным с автоматически считывающих устройств, партия «Мекеним Кыргызстан» (ее спонсировали Матраимовы) лидировала на выборах. Выборы-2020 сопровождались массовым подкупом избирателей и аномально большим числом граждан, желающих изменить избирательный адрес. ЦИК вынуждена была отменить итоги голосования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168178/
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