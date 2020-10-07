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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Народный координационный совет хочет распустить Жогорку Кенеш и ЦИК

В здании Дома правительства проходит заседание народного координационного совета. Его члены объявили, что на переходный период, до избрания седьмого созыва, им переходят полномочия президента и правительства.

Они также выступают за утверждение технического премьер-министра, который будет исполнять свои обязанности также до момента, как члены седьмого созыва принесут присягу и сформируют новый кабмин.

Кроме того, члены НКС выступают за то, чтобы распустить шестой созыв Жогорку Кенеша и ЦИК, сформировать для проведения выборов новый состав из тех партий, которые участвовали в событиях 5 октября.

Они также намерены провести люстрацию госорганов, в частности, Генпрокуратуры, МВД, ГКНБ, ГСБЭП, и лишить должностей тех руководителей, которые, как отмечено в решении, «способствовали незаконным действиям антинародного режима Сооронбая Жээнбекова».

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168155/
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