Садыр Жапаров назвал себя единственным легитимным премьер-министром. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Садыра Жапарова, сегодня он приступил к своим обязанностям.

«Я с утра веду работу. Но только из-за ситуации приходится работать в другом месте. Некоторые силы пытаются провести контрреволюцию. Мне сообщили, что Тилек Токтогазиев и Эльвира Сурабалдиева, собрав людей, вошли в Дом правительства. Я единственный легитимный премьер-министр, утвержденный парламентом», — сказал он.

Садыр Жапаров уверен, что накануне его избрали и. о. главы кабмина. «Я не знаю, что сказал Мыктыбек Абдылдаев. Вчера прошло заседание парламента, где я был утвержден на пост исполнящего обязанности премьера», — отметил он.