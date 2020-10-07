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Общество

Садыр Жапаров назвал себя единственным легитимным премьер-министром

Садыр Жапаров назвал себя единственным легитимным премьер-министром. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Садыра Жапарова, сегодня он приступил к своим обязанностям.

«Я с утра веду работу. Но только из-за ситуации приходится работать в другом месте. Некоторые силы пытаются провести контрреволюцию. Мне сообщили, что Тилек Токтогазиев и Эльвира Сурабалдиева, собрав людей, вошли в Дом правительства. Я единственный легитимный премьер-министр, утвержденный парламентом», — сказал он.

Садыр Жапаров уверен, что накануне его избрали и. о. главы кабмина. «Я не знаю, что сказал Мыктыбек Абдылдаев. Вчера прошло заседание парламента, где я был утвержден на пост исполнящего обязанности премьера», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168125/
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Садыр Жапаров назвал себя единственным легитимным премьер-министром