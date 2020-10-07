Ситуация в Кыргызстане. У «Кыргызкомура» толпа: дружинников просят о помощи

В Бишкеке у здания «Кыргызкомура» собралась толпа неизвестных лиц и пытается захватить организацию. Об этом 24.kg сообщила президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева.

По ее словам, с утра у здания собралось 10-15 человек. «Мы думали, что они разойдутся, но сейчас их уже около 50 и толпа растет. «Кыргызкомур» является важным стратегическим объектом, и от него зависит безопасность и стабильность общества и государства. Началось похолодание, скоро должны начать подачу тепла в дома бишкекчан. Нужно не дать им дорогу, чтобы они не подорвали отопительный сезон», — сказала Эльвира Боромбаева.

Фото предоставлено Эльвирой Боромбаевой. Толпа у «Кыргызкомура»

«Я думаю, что кто-то намеренно хочет подорвать подготовку к отопительному сезону. Они знают, что дружинники, которые дежурили в городе до утра, сейчас отдыхают, и поэтому собираются», — добавила она.