Ситуация в Кыргызстане. Требования о люстрации звучат в Бишкеке на митинге

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо сегодня очередной митинг. Собравшиеся требуют люстрации чиновников и политиков.

«Сколько было революций, а во власти одни и те же. Нужно дать дорогу молодым, мы требуем полной люстрации», — заявляют участники акции.

В частности, митингующие возмущены, почему среди «назначенных» министров, в составе Координационного совета нет молодых политиков. Некоторые в качестве примера называют имена Жанара Акаева и Тилека Токтогазиева. Кроме того, высказывается недовольство назначением на должность и. о. премьера Садыра Жапарова.