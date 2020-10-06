17:51
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Журналисты призывают все стороны не препятствовать их деятельности

«Мы призываем все стороны не препятствовать деятельности журналистов при исполнении их профессиональных функций и освещении ситуации в стране», — медиасообщество Кыргызстана выступило с заявлением о нападениях на журналистов.

Отмечается, что в ночь с 5 на 6 октября во время освещения массовой демонстрации против результатов парламентских выборов совершено несколько нападений на журналистов, в том числе со стороны сотрудников милиции.

Читайте по теме
Беспорядки в Бишкеке. У журналиста 24.kg отобрали телефон сотрудники милиции

В частности, у корреспондента 24.kg во время прямого эфира сотрудники милиции отобрали мобильный телефон. В журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова во время прямого эфира выстрелил спецназовец. Сегодня во время трансляции около Дома правительства на съемочную группу «Клоопа» напали некие неизвестные лица, а возле Генпрокуратуры съемочной группе редакции Govori TV повредили петличку.

«Мы особо подчеркиваем, что выстрел спецназовца в безоружного журналиста можно расценить как покушение на жизнь человека, ответственность за которое предусмотрена в Уголовном кодексе. Завладение же мобильным телефоном является грабежом, которое также является уголовно наказуемым деянием. Также за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста предусмотрена ответственность в Кодексе о проступках КР», — отмечается в заявлении.

Медиасообщество напоминает, что свобода слова является одним из главных достижений суверенного Кыргызстана.

Деятельность независимых СМИ во время освещения митингов преследует важную цель — обеспечение граждан качественной и объективной информацией, непосредственно затрагивающей их права и законные интересы.

«В этих целях Конституцией КР гарантировано право каждого свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом. Однако в условиях нападений и атак на журналистов реализовать миссию СМИ и обеспечить граждан своевременной и общественно значимой информацией становится практически невозможно», — говорится в обращении.

Медиасообщество призывает все стороны не препятствовать деятельности журналистов при исполнении их профессиональных функций и освещении ситуации в стране. «Также просим правоохранительные органы провести тщательные проверку по вышеуказанным фактам, привлечь виновных лиц к ответственности и обеспечить безопасность журналистов», — отмечается в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167912/
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Не знает, сколько в Бишкеке районов — Гуля Алмамбетова о народном мэре Бишкека
Беспорядки в Бишкеке. В больницы обратилось 686 пострадавших
Бардак продолжается. Место председателя ГРС занял Нурлан Саитов
Депутаты Жогорку Кенеша собираются на экстренное заседание
Безнадзорное министерство. Непонятно, кто сейчас руководит МВД Кыргызстана
Беспорядки в Бишкеке. Кабинет министра здравоохранения освободили и опечатали
Пост не бросил. Глава Минздрава контролирует ситуацию по предупреждению COVID-19
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку
Глава ОТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
17:46
«С болью в сердце» воспринял Курманбек Бакиев события в республике «С болью в сердце» воспринял Курманбек Бакиев события в...
17:34
Жогорку Кенеш завтра предпримет попытку избрать и. о. премьера и нового спикера
17:23
В Бишкеке собирают подписи, чтобы прежняя политэлита не могла прийти во власть
17:17
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
17:08
Депутаты рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост и. о. премьер-министра