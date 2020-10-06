Журналисты призывают все стороны не препятствовать их деятельности

«Мы призываем все стороны не препятствовать деятельности журналистов при исполнении их профессиональных функций и освещении ситуации в стране», — медиасообщество Кыргызстана выступило с заявлением о нападениях на журналистов.

Отмечается, что в ночь с 5 на 6 октября во время освещения массовой демонстрации против результатов парламентских выборов совершено несколько нападений на журналистов, в том числе со стороны сотрудников милиции.

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В частности, у корреспондента 24.kg во время прямого эфира сотрудники милиции отобрали мобильный телефон. В журналиста «Настоящего времени» Айбола Кожомуратова во время прямого эфира выстрелил спецназовец. Сегодня во время трансляции около Дома правительства на съемочную группу «Клоопа» напали некие неизвестные лица, а возле Генпрокуратуры съемочной группе редакции Govori TV повредили петличку.

«Мы особо подчеркиваем, что выстрел спецназовца в безоружного журналиста можно расценить как покушение на жизнь человека, ответственность за которое предусмотрена в Уголовном кодексе. Завладение же мобильным телефоном является грабежом, которое также является уголовно наказуемым деянием. Также за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста предусмотрена ответственность в Кодексе о проступках КР», — отмечается в заявлении.

Медиасообщество напоминает, что свобода слова является одним из главных достижений суверенного Кыргызстана.

Деятельность независимых СМИ во время освещения митингов преследует важную цель — обеспечение граждан качественной и объективной информацией, непосредственно затрагивающей их права и законные интересы.

«В этих целях Конституцией КР гарантировано право каждого свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом. Однако в условиях нападений и атак на журналистов реализовать миссию СМИ и обеспечить граждан своевременной и общественно значимой информацией становится практически невозможно», — говорится в обращении.

Медиасообщество призывает все стороны не препятствовать деятельности журналистов при исполнении их профессиональных функций и освещении ситуации в стране. «Также просим правоохранительные органы провести тщательные проверку по вышеуказанным фактам, привлечь виновных лиц к ответственности и обеспечить безопасность журналистов», — отмечается в заявлении.