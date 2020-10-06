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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Депутаты горкенеша собираются на внеочередную сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша сейчас собираются на внеочередную сессию. Об этом 24.kg сообщил депутат Канатбек Музуралиев.

По его словам, они намерены принять отставку мэра Азиза Суракматова и предложить на пост и. о. градоначальника кандидатуру действующего первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. «Так гласит закон. Все должно быть по законодательству. Коллег пригласили к 14.00, пока еще собираемся», — сказал Канатбек Музуралиев.

Он добавил, что на сессии планируется обсудить в целом ситуацию по Бишкеку и работу городских служб.

В Бишкеке минувшей ночью произошли беспорядки из-за итогов выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167872/
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