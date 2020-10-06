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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Чолпон Джакупова: Жогорку Кенеш должен собраться на экстренную сессию

«Что случилось, то случилось. Первое, что необходимо делать сейчас, это возвращаться в конституционное поле. Страна не должна терять управляемость», — заявила 24.kg глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

По ее словам, президента предупреждали о возможности подобных событий. Ему нужно было вчера выходить на переговоры, аннулировать результаты парламентских выборов, садиться за стол переговоров. «Власть сама спровоцировала такие события своими неумными решениями и самонадеянностью», — сказала она.

Сейчас в республике нет ни одного легитимного органа, который взял бы на себя ответственность и координационную роль по управлению страной.

Чолпон Джакупова

«Сейчас первая важная тема — безопасность. Действующий заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев взял ответственность по обеспечению безопасности. Это был правильный шаг», — считает Чолпон Джакупова. Она отметила, нужно помнить, что Сооронбай Жээнбеков остается действующим президентом. Жогорку Кенеш также не потерял своей легитимности.

Жогорку Кенеш должен экстренно собираться. Его полномочия не завершены. Они должны переизбрать спикера, принять отставку действующего премьера, переизбрать новое правительство.

Чолпон Джакупова

«Если они смогут собрать конституционное большинство, то объявлять импичмент президенту. Если так произойдет, то должны назначать дату выборов президента и Жогорку Кенеша», — сказала она.

«Ситуация, когда приходит одна группа людей и назначает себя на должности, ненормальна. Мы пойдем по пути Сомали. Это может привести к эскалации обстановки. Чем дольше неопределенность и правовой вакуум, тем больше вероятность сталкивания страны в гражданскую войну. Нам ведь еще предстоит решать ситуацию с пандемией. Надо быстрее возвращаться к работе», — заключила Чолпон Джакупова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167822/
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