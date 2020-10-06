10:07
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество

В Бишкеке у здания «Форума» собираются сторонники Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке у здания «Форума» начинают собираться сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

24.kg
Фото 24.kg

В целом ситуация спокойная. Собравшихся заняли первый и второй этажи здания. Ходят по коридорам и открывают ранее опечатанные правоохранителями кабинеты. Присутствующий на месте член партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков сказал, что уже встретился с Алмазбеком Атамбаевым, однако где тот находится сейчас, не уточнил.

По его словам, в ближайшее время в эфир выйдет телеканал «Апрель».

Напомним, «Апрель» лишился возможности вещать после того, как его закрыли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167792/
просмотров: 3714
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев передает всему народу пламенный привет
Беспорядки в Бишкеке. Из СИЗО ГКНБ освобожден Алмазбек Атамбаев
История даст оценку. Дастан Бекешев навестил в СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева
Дело Алмазбека Атамбаева. Подсудимые обвиняют ГКНБ в сокрытии улик
Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
В Париже пройдет выставка дочери Алмазбека Атамбаева художницы Алии Шагиевой
Как победить коррупцию и почему властям не удается этого добиться
В день рождения Алмазбека Атамбаева сторонники устроили пикет у здания ГКНБ
Дело Атамбаева. Обвиняемые в знак протеста решили покинуть судебное заседание
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
10:04
Перед «Белым домом» собрались сторонники Садыра Жапарова Перед «Белым домом» собрались сторонники Садыра Жапаров...
10:01
Алмазбек Атамбаев передает всему народу пламенный привет
09:51
Полпред в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев подал в отставку
09:48
В городе Ош напали на сторонников партии «Реформа»
09:43
В центр Бишкека привозят воду и еду для митингующих