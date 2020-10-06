В Бишкеке у здания «Форума» собираются сторонники Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке у здания «Форума» начинают собираться сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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В целом ситуация спокойная. Собравшихся заняли первый и второй этажи здания. Ходят по коридорам и открывают ранее опечатанные правоохранителями кабинеты. Присутствующий на месте член партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков сказал, что уже встретился с Алмазбеком Атамбаевым, однако где тот находится сейчас, не уточнил.

По его словам, в ближайшее время в эфир выйдет телеканал «Апрель».

Напомним, «Апрель» лишился возможности вещать после того, как его закрыли.