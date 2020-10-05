Выборы-2020. Митингующие на площади перекрыли проспект Чуй

Митингующие на площади перекрыли проезжую часть по проспекту Чуй.

Они требуют отставки глав всех ветвей власти и отмены итогов выборов в Жогорку Кенеш.

Фото 24.kg. Митингующие перекрыли проезжую часть

Участники акции протеста выставили ограждения, установленные вдоль площади, поперек проезжей части на пересечении проспекта Чуй и улицы Орозбекова.

Напомним, что на площади митингуют сторонники и кандидаты от политорганизаций, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Сообщается, что на митинге присутствуют около 5 тысяч человек.