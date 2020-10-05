20:22
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество

Выборы-2020. Митингующие на площади перекрыли проспект Чуй

Митингующие на площади перекрыли проезжую часть по проспекту Чуй. 

Они требуют отставки глав всех ветвей власти и отмены итогов выборов в Жогорку Кенеш. 

24.kg
Фото 24.kg. Митингующие перекрыли проезжую часть

Участники акции протеста выставили ограждения, установленные вдоль площади, поперек проезжей части на пересечении проспекта Чуй и улицы Орозбекова. 

Напомним, что на площади митингуют сторонники и кандидаты от политорганизаций, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Сообщается, что на митинге присутствуют около 5 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167667/
просмотров: 1800
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. МВД призывает участников акции протеста разойтись
Выборы-2020. На митинге вновь провокация: толпа пытается прорваться к сцене
Выборы-2020. Президент признал, что подкуп избирателей стал проблемой
Итоги выборов-2020 глазами казахстанского политолога Досыма Сатпаева
Выборы-2020. Митингующие на площади хором спели гимн Кыргызстана
Выборы-2020. Оппозиционные партии в одиночку не могут бороться против денег
Выборы-2020. Волонтеры собирают мусор на митинге против итогов голосования
Выборы-2020. На Старой площади много милиции, готовят к разгону митинга?
Поствыборный митинговый синдром: кто и зачем нагнетает ситуацию в стране
Выборы-2020. Белорусский сценарий Кыргызстану не подходит
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
5 октября, понедельник
20:21
В жилмассиве «Ак-Орго» крадут люки. Подрядчик уже отказывается восстанавливать В жилмассиве «Ак-Орго» крадут люки. Подрядчик уже отказ...
20:18
Ручной пересчет. «Биримдик» вырвался вперед, шанс появился у «Мекенчила»
20:10
Выборы-2020. Митингующие на площади перекрыли проспект Чуй
19:58
Выборы-2020. Одной из участниц митинга стало плохо: вызвали скорую помощь
19:50
Выборы-2020. МВД призывает участников акции протеста разойтись