Главный санврач Бишкека еще не дал разрешения на возврат в школы

Главный санитарный врач Бишкека еще не дал разрешения на возврат учащихся 2-6-х классов в школы с завтрашнего дня. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, школы готовы. Примерное расписание составлено, проводится дезинфекция помещений после выборов.

«В регионах, где неполная комплектация, школы могут открывать на свое усмотрение. А в Бишкеке школы переполнены в 2-2,5 раза, поэтому Госсанэпиднадзор должен дать заключение по алгоритму, определенному министерствами здравоохранения и образования. Тем более сейчас идет рост заболеваемости. Сотрудники ЦГСЭН работали в выходные, занимались аналитикой и объездом», — сказала Виктория Мозгачева.

Ранее сообщалось, что в штатном режиме по утвержденному графику будут работать школы, число учеников в которых не превышает 200 человек, гибкий (начало занятий и перерывы в разное время) — не более 350 человек, посменно — до 500 учеников. В столичных школах обучается от 1,5 тысячи до 2 тысяч учеников и более.

Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников первых классов, все остальные учатся дистанционно.