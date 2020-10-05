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Общество

В жилмассиве «Ак-Орго» крадут люки. Подрядчик уже отказывается восстанавливать

В жилмассиве «Ак-Орго» постоянно крадут люки. Подрядчик отказывается восстанавливать. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Ранее местная жительница пожаловалась на отсутствие люков на тротуаре улицы Алыкулова.

По сведениям муниципалитета, по данному адресу постоянно происходит кража ЛПР (ливне-приемная решетка). «Подрядная организация уже несколько раз за свой счет восстанавливала, и теперь подрядчик отказывается ставить их снова. Соответствующие органы уведомлены. На сегодня рассматривается вопрос о восстановлении ЛПР по линии МП «Бишкекасфальтсервис», — рассказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167535/
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