Мэрия Бишкека объявила повторный конкурс на проектирование ипподрома «Ак-Кула»

Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило повторный конкурс на проектирование ипподрома «Ак-Кула». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, первый конкурс не состоялся.

Читайте по теме В Бишкеке снесут еще один памятник архитектуры — здание ипподрома «Ак-Кула»

Мэрия планирует потратить на проектирование объекта 18 миллионов 916 тысяч 112 сомов. Рабочий проект должен отвечать всем требованиям для проведения международных соревнований по олимпийским видам конного спорта.

Напомним, что ипподром построен в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

Институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обследовав в ноябре 2019-го территорию, дал техническое заключение о том, что здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается.

В начале сентября 2020 года на основании заключения института и межведомственной комиссии правительство приняло постановление о признании здания ипподрома «Ак-Кула» утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, а также о сносе и строительстве нового комплекса.