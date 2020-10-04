В Кыргызстане за сутки выявили 244 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдыкаримов.

По его словам, в Бишкеке зарегистрировали 26 случаев, Оше — 25, Чуйской области — 8, Ошской — 62, Таласской — 2, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 79, Баткенской — 33.

С марта в Кыргызстане зарегистрировали 47 тысяч 428 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.