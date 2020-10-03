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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В день тишины вне помещения проголосуют 29 тысяч 75 человек

В Кыргызстане сегодня день тишины. Кроме того, сегодня граждане Кыргызстана, кто не сможет прийти 4 октября на участок, проголосуют вне помещения.

По данным ЦИК, по стране подали заявки 29 тысяч 75 человек. В Бишкеке свой гражданский долг на дому исполнят 6 тысяч кыргызстанцев.

Заявление следовало направить в УИК, к которому прикреплен избиратель, в течение трех дней, до 2 октября включительно.

В Центризбиркоме подчеркивают, что сегодня голосуют и те, у кого коронавирус, но они переносят его в легкой форме и проходят лечение дома. «К приезду представителей УИК избиратель обязан быть в маске и перчатках. В квартиру их проводить человек не может. Бюллетень нужно отдать через порог», — подчеркнули в Центризбиркоме.

Завтра в Кыргызстане пройдут выборы в Жогорку Кенеш. В них принимают участие 16 партий. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167274/
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