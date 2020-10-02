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Общество

Агентство гражданской авиации не может повлиять на цены авиабилетов

Агентство гражданской авиации не может повлиять на цены авиабилетов. Об этом на пресс-конференции сообщил его директор Курманбек Акышев.

По его словам, регулирование стоимости авиабилетов не входит в полномочия агентства.

Курманбек Акышев отметил, что билеты в бизнес-класс стоят не 130 тысяч сомов, а 100 тысяч. «Мы не можем напрямую повлиять на цены авиабилетов. Их устанавливает авиакомпания. Тем не менее мы в рекомендательном характере проводим переговоры по снижению стоимости. То, что говорят, что цены взлетели до 130 тысяч сомов, — это ложь. В бизнес-класс билеты стоят по 100 тысяч. Авиакомпании держат примерно 10 мест для тех, кому необходимо срочно вылететь. Вот те их покупают. Возможно, есть посредники, которые специально создают ажиотаж, говоря, что цены от 100 тысяч выросли до 130 тысяч сомов. Но это не так», — рассказал он.

Глава Агентства гражданской авиации заверил, что в компаниях «Авиатрафик» и «Аэрофлот» стоимость средняя — от 20 до 30 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167195/
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