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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 215 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 47 056

В Кыргызстане за сутки выявили 215 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке заболели 17 человек, в Оше — 19, Чуйской области — 23, Ошской — 41, Иссык-Кульской — 10, Таласской — 1, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 40, Баткенской — 65.

Всего в стране с марта зарегистрировали 47 тысяч 56 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167161/
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