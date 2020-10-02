В Кыргызстане за сутки выявили 215 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке заболели 17 человек, в Оше — 19, Чуйской области — 23, Ошской — 41, Иссык-Кульской — 10, Таласской — 1, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 40, Баткенской — 65.

Всего в стране с марта зарегистрировали 47 тысяч 56 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.