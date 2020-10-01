Вторая волна COVID-19. Для детей могут развернуть резервное отделение

Минздрав проводит ряд мероприятий по профилактике и лечению СOVID-19 среди детей. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Кыргызстане не зарегистрирован синдром Кавасаки, но в 4-ю версию Клинического протокола внесены вопросы диагностики и критерии постановки диагноза мультисистемного воспалительного синдрома (Кавасаки), развивающегося в поздние сроки перенесенной коронавирусной инфекции.

На базе Кыргызского государственного медицинского института подготовки и переподготовки кадров в Бишкеке и южного филиала в режиме онлайн проводится обучение по ведению детей с СOVID-19 и его осложнениями.

По республике госпитализация детей проводится в пять детских стационаров: Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП) Бишкека, Ошская межобластная детская клиническая больница (ОМОДКБ), Кара-Суйская детская больница и Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ), детские отделения в областных и территориальных больницах. Общее количество детских коек составляет — 2 тысячи 356.

В штабе отметили, что по профилю заболеваемости и тяжести состояния больные дети лечатся в Бишкеке в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД). Он рассчитан на 579 коек, в том числе 253 — педиатрического профиля. Предусматривается возможность разворота резервного отделения для больных детей с подозрением на COVID-19 на базе корпуса НЦОМиД по адресу: улица Тоголока Молдо, 1.

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В Инфекционной больнице возобновлена госпитализация пациентов, в том числе детей с инфекционными заболеваниями, общее количество коек — 400. Строится новый корпус на 100 коек, из них 30 реанимационных, в период роста инфекционных заболеваний будут развернуты в том числе и для детей с COVID-19.

Городская детская больница скорой помощи на сегодня принимает детей соматического и хирургического профиля, в период роста ОРВИ планируется разворот 200 дополнительных коек.

Предусмотрены резервные койки для детей с COVID-19 в больнице Кыргызско-Турецкой дружбы, в инфекционных отделениях областных и территориальных больниц, в строящихся новых зданиях инфекционных больниц.