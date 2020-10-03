COVID-19 объявил нас мужем и женой. История волонтеров

После того как летом в Бишкеке открылись дневные стационары для приема пациентов с ОРВИ и легкой формой внебольничной пневмонии, на помощь врачам пришли волонтеры. Это обычные жители столицы, молодые девушки и парни, которые не смогли оставаться в стороне, когда кыргызстанцы нуждались в заботе.

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Они не умели ставить капельницы и делать уколы, ни у кого из них нет медицинского образования, но без них и без того тяжелая ситуация в июле была бы еще хуже.

Черные дни, которые все мы запомним навсегда, тем не менее были наполнены жизнью. Это главное. Непростая ситуация с COVID-19 сплотила двух из волонтеров так, что они решили пожениться.

Нур Имеров и Акмарал Кубанычбекова теперь новая семья.

Фото из архива Нура Имерова. Свадьбу волонтеры провели 27 сентября

Молодожены рассказалио том, в какой момент решили пожениться и что их к этому подтолкнуло.

Помешал карантин

Нур Имеров рассказывает, что познакомился с Акмарал еще в декабре 2019 года на встрече с общими друзьями. Поначалу девушка на него не обращала никакого внимания.

«Но чуть позже мы разговорились и начали общаться. С каждой нашей новой встречей я все больше и больше понимал, что встретил того самого человечка. Я хотел сделать ей предложение в начале этого лета, но к несчастью наступили трудные времена для нас всех», — вспоминает Нур.

Каждый раз, когда я открывал соцсети, видел лишь сплошной негатив, отчаяние и боль. Видел, как люди умирают у входа в больницы, отчаянно просят о помощи. Нур Имеров

«Мне было больно от всего этого. Я не мог просто стоять в стороне и смотреть на то, как наш народ просто тонет во всем этом. Я думал всю ночь, чем и как могу помочь. Когда все-таки решился сделать хоть что-нибудь, меня начали отговаривать семья и Акмарал. Я прекрасно понимаю, почему они не хотели меня отпускать», — вспоминает он.

Разные локации

Нур Имеров принял решение помогать бишкекчанам и врачам справляться с тяжелой ситуацией. С девушкой и семьей исключил все контакты — был риск заразить их инфекцией. Однако Акмарал и ее семья все-таки заразились коронавирусом, переболели в легкой форме.

«Она присоединилась ко мне после того, как выздоровела. Поскольку Акмарал переболела и в ее организме были антитела — вирус не представлял опасности. Мы работали раздельно. Акмарал работала в дневном стационаре во Дворце спорта. Я же выступал в качестве одного из координаторов», — говорит Нур.

Пандемия сплотила

Молодожены рассказывают, что ситуация с COVID-19 однозначно их сплотила, потому что они прошли вместе через огонь и воду.

«После окончания нашей волонтерской деятельности мы были на изоляции, потом решили поехать на заслуженный отдых с ребятами из движения «Сообща». К сожалению, не у всех получилось собраться. Мы запланировали поездку на озеро Сон-Куль, а после отправились на Иссык-Куль. Я подумал, что это будет прекрасным местом для предложения руки и сердца», — говорит мужчина.

Стоя на одном колене с кольцом в руке под сказочно звездным небом, я сделал ей предложение. И она ответила «Да»! Нур Имеров

Свадьба в условиях карантина

Сыграть свадьбу молодожены решили 27 сентября в Бишкеке. Пригласили только самых близких людей. «Провели небольшое тематическое торжество в стиле Disney. С организацией помогли друзья. Было очень весело и интересно. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог с организацией, а также тех, кто пришел на нашу скромную свадьбу».