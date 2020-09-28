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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Минздрав заверяет, средств защиты для медиков достаточно

В Кыргызстане достаточно средств индивидуальной защиты для медиков на случай второй волны коронавируса. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в рамках проектов было получено и подготовлено более 100 тысяч средств индивидуальной защиты. Сейчас они находятся на складе.

«При росте числа больных они будут доставлены в медучреждения для экипировки медиков. Кроме этого, каждая организация здравоохранения по линии ФОМС тоже закупает СИЗы и создает запасы для работы в условиях подъема заболеваемости», — отметил Нурболот Усенбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166628/
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