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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 175 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 932

В Кыргызстане за сутки выявили 175 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 18 человек, в Оше — 22, Чуйской области — 5, Ошской — 50, Иссык-Кульской — 7, Таласской — 7, Нарынской — 3, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 41.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 932 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166362/
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