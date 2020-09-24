Аншлаг! Театр кыргызских мигрантов «Аян» показал москвичам спектакль «Плаха»

Премьера спектакля «Плаха», постановку которого осуществил театр кыргызских мигрантов «Аян», прошла с аншлагом. Об этом 24.kg сообщила руководитель театра Айнаш Козубаева.

По ее словам, постановка «Плахи» по повести народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова — это совместная работа московского молодежного театра «Яблоко» и театра «Аян».

Читайте по теме В Москве мигранты из Кыргызстана создали театральную труппу «Аян» «Мы уже год работаем с молодежным театром «Яблоко». Ранее актер нашего театра участвовал в его постановке, теперь мы вместе в честь Дня государственного языка поставили спектакль. Режиссером выступил народный артист России Вячеслав Спесивцев. Роль Бостона сыграл Алы Мадымаев, Базарбая Фархата — Аман уулу, Ингу Федорову — Бегимай Зулпукарова. Спектакль представлен на двух языках — кыргызском и русском. После завершения представления многие московские зрители отмечали, что, хоть и не знают кыргызского, но им все было понятно», — рассказала Айнаш Козубаева.

По ее словам, спектакль прошел с аншлагом. Билеты были куплены за две недели до премьеры. «Посмотреть спектакль пришли не только кыргызстанцы, большую часть зрителей в зале составили жители Москвы, чему я была очень удивлена», — добавила Айнаш Козубаева.