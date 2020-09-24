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Общество

Аншлаг! Театр кыргызских мигрантов «Аян» показал москвичам спектакль «Плаха»

Премьера спектакля «Плаха», постановку которого осуществил театр кыргызских мигрантов «Аян», прошла с аншлагом. Об этом 24.kg сообщила руководитель театра Айнаш Козубаева.
 
По ее словам, постановка «Плахи» по повести народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова — это совместная работа московского молодежного театра «Яблоко» и театра «Аян».
 
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«Мы уже год работаем с молодежным театром «Яблоко». Ранее актер нашего театра участвовал в его постановке, теперь мы вместе в честь Дня государственного языка поставили спектакль. Режиссером выступил народный артист России Вячеслав Спесивцев. Роль Бостона сыграл Алы Мадымаев, Базарбая Фархата — Аман уулу, Ингу Федорову — Бегимай Зулпукарова. Спектакль представлен на двух языках — кыргызском и русском. После завершения представления многие московские зрители отмечали, что, хоть и не знают кыргызского, но им все было понятно», — рассказала Айнаш Козубаева.
 
По ее словам, спектакль прошел с аншлагом. Билеты были куплены за две недели до премьеры. «Посмотреть спектакль пришли не только кыргызстанцы, большую часть зрителей в зале составили жители Москвы, чему я была очень удивлена», — добавила Айнаш Козубаева.
 
 
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166270/
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