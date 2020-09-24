Аншлаг! Театр кыргызских мигрантов «Аян» показал москвичам спектакль «Плаха»

Премьера спектакля «Плаха», постановку которого осуществил театр кыргызских мигрантов «Аян», прошла с аншлагом. Об этом 24.kg сообщила руководитель театра Айнаш Козубаева.
По ее словам, постановка «Плахи» по повести народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова — это совместная работа московского молодежного театра «Яблоко» и театра «Аян».
По ее словам, спектакль прошел с аншлагом. Билеты были куплены за две недели до премьеры. «Посмотреть спектакль пришли не только кыргызстанцы, большую часть зрителей в зале составили жители Москвы, чему я была очень удивлена», — добавила Айнаш Козубаева.