В Кыргызстане за сутки выявили 127 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заболели 19 человек, в Оше — 8, в Чуйской области — 4, в Ошской — 38, в Иссык-Кульской — 4, в Таласской — 3, в Нарынской — 2, в Джалал-Абадской — 20, в Баткенской — 29.

Всего в стране с марта зарегистрировали 45 тысяч 757 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.