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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

«Азия Ньюс» должна главе МВД 300 тысяч сомов. Так решил Верховный суд

Верховный суд обязал кыргызскоязычное издание «Азия Ньюс» выплатить министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву компенсацию в 300 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил общественный защитник ответчика Адиль Турдукулов.

По его словам, ВС поддержал решение горсуда. Согласно постановлению второй инстанции, «Азия Ньюс» должна была выплатить милицейскому чиновнику 300 тысяч сомов. До этого Октябрьский районный суд присудил миллион.

Изначально Кашкар Джунушалиев оценил свои честь и достоинство в 5 миллионов сомов. Напомним, что главе МВД не понравились коллаж и статья. Он заявил, что информация в ней недостоверна. Суд обязал издание «Азия Ньюс» дать опровержение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166100/
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