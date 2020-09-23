Главный санитарный врач Бишкека: Вторая волна COVID-19 может быть тяжелой

В Бишкеке после снятия карантина и чрезвычайного положения заработали кафе, рестораны, общественный транспорт. Если первое время люди соблюдали рекомендации, данные Минздравом, носили маски, пользовались санитайзером, держали социальную дистанцию, то спустя пару недель перестали это делать. Между тем медики предупреждают: второй волны COVID-19 не избежать. О тяжелых последствиях людской беспечности, о том, как предотвратить массовую заболеваемость и спасет ли столицу карантин, 24.kg рассказал главный врач столичного Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев.

— В Европе и некоторых других странах — вторая волна коронавируса. Есть ли предварительные расчеты, когда она дойдет до Кыргызстана?

— Возможно, это произойдет в течение месяца-двух. С наступлением осени иммунитет у людей падает, проявляются другие вирусные заболевания. Есть опасения, что вирус привезут из-за границы. Например, в соседнем Узбекистане уже началась вторая волна — в день там выявляют сотни новых случаев. В Казахстане его еще как-то удерживают.

Если границу полностью откроют, возобновятся авиасообщения, вирус попадет и к нам, появятся новые штаммы. Кубан Кундашев

— Есть ли вероятность, что вторая волна будет проходить слабее, чем то, что мы пережили в июле?

— Нет, такой вероятности нет, поскольку ближе к зиме обостряются вирусные инфекции, респираторные заболевания, грипп. После похолодания болезни, в том числе COVID-19, могут наслаиваться друг на друга. Также это может перерасти в дальнейшем в менингит. Ситуация может быть тяжелой.

— Может ли человек заболеть COVID-19 повторно? Зафиксированы ли такие случаи в Бишкеке?

— Сейчас таких случаев нет. Исходя из опыта соседних стран, мы не исключаем, что это произойдет и у нас.

— Какие осложнения может вызвать коронавирус?

— COVID-19 проявляется у каждого человека по-разному. Вирус обостряет хронические заболевания, кто-то впоследствии страдает болезнью сердца. Есть случаи, когда у выздоровевшего человека появляются проблемы с памятью. У некоторых скончавшихся была тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда.

— Насколько эпидемиологи подготовлены ко второй волне COVID-19?

— На данный момент вся республика, в том числе Бишкек, готовы ко второй волне коронавирусной инфекции. Врачи и лабораторные сотрудники прошли семинары, онлайн-обучение, штатная укомплектованность хорошая. В столице мы набрали десять молодых специалистов, которых уже обучили. Первый удар коронавируса взяли на себя сотрудники санитарной службы — мы без выходных работаем с января.

Эпидемиологическое расследование уже проводится быстрее, чем это было в самом начале пандемии. Тогда не хватало знаний, опыта, тест-систем.

— Сколько лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявляется в день по Бишкеку?

— С начала сентября ежедневно мы подтверждаем коронавирус максимум у восьми человек. С начала пандемии в Бишкеке зарегистрировано 7 тысяч 576 человек.

— Цифрам можно доверять? ПЦР и ИФА-тесты отвечают международным стандартам?

— Госучреждения не проводят ИФА-тестирование, это делают частные лаборатории. На сегодняшний день они показывают наличие антител класса M и G. ПЦР-тесты отвечают всем требованиям. Их точность составляет 95 процентов.

— Если говорить о второй волне COVID-19, как можно минимизировать распространение коронавируса?

— Каждый гражданин нашей страны должен быть ответственным за свое здоровье — носить маску в торговых центрах, местах большого скопления людей, общественном транспорте, обрабатывать руки. Человек, который халатно относится к профилактике заболевания, заразится быстрее, чем тот, кто заботится о себе.

Массового заражения при второй волне коронавируса можно избежать, если люди будут соблюдать все предписания Минздрава. Сейчас в общественном транспорте из 30-40 человек в маске сидят только пять-шесть человек. Народ расслабился, и это нехорошо.

— Поэтому санэпидемстанция рекомендовала закрыть театры и кинотеатры?

— Фильм идет минимум час-полтора, люди сидят в закрытом помещении, в непосредственном контакте друг с другом. Кто болеет, кто нет — непонятно. Кто-то может сказать, что он уже переболел, но даже при этом нет гарантии, что он сдавал ПЦР-тест.

До сих пор много людей, у которых болезнь протекает бессимптомно.

После каждого сеанса фильма или спектакля невозможно обрабатывать залы, кресла, сцены. Вирус передается воздушно-капельным путем, а люди не будут сидеть в перчатках и масках. Все они будут пить прохладительные напитки, есть попкорн.

— Несмотря на запрет, тои и массовые мероприятия все же проводятся. Какие карательные меры применяются к нарушителям режима?

— Почти каждый день санитарная служба вместе с представителями милиции и районных администраций выходит на рейды. За несоблюдение мероприятий по профилактике распространения коронавируса составлено 1 тысяча 692 протокола, кафе и рестораны оштрафованы на 3 миллиона 185 тысяч 500 сомов. В ГСБЭП переданы 60 материалов, где мы просим принять меры в отношении руководителей магазинов, ресторанов, парикмахерских, СТО, вулканизаций, АЗС.

Несмотря на штраф, некоторые точки общественного питания продолжают нарушать санитарный режим. Им легче заплатить 3 тысячи сомов и работать дальше.

Законом это, увы, не запрещено, а у нас нет функций по привлечению их к ответственности.

— Если в стране вновь введут карантин, поможет ли это в предотвращении дальнейшего распространения коронавируса?

— Да, поможет. В частности, если в стране будет наблюдаться массовое заражение, то люди с хроническими заболеваниями будут меньше контактировать с другими. Вирус опасен для лиц, которые находятся в группе риска.

С учетом сезонных заболеваний у людей из группы риска коронавирус может протекать тяжело.

Таким людям без необходимости не стоит выходить в места массового скопления. Если карантин введут, мы будем знать, в каких районах идет рост и как предотвратить дальнейшее распространение.