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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мошенники обманывают кыргызстанцев об открытии границы с Казахстаном. Их ищут

В России водители такси и автобусов в целях личной выгоды предоставляют ложную информацию об открытии границы с Казахстаном. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

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По его данным, мошенники, представляясь сотрудниками дипломатической миссии, организовывают коллективный выезд в приграничные районы России. В диппредставительство поступило 22 заявления от кыргызстанцев об обмане.

«В заявлениях говорится, что некий Кубанычбек Жеенкулов, представляющийся сотрудником посольства, сообщает об открытии границы с Казахстаном и обещает помощь за 7 тысяч рублей. Отметим, что решение о предоставлении зеленого коридора, то есть временного открытия границы для проезда, принимается исключительно правительствами России и Казахстана. Сейчас более 3 тысяч 500 кыргызстанцев уже находятся на приграничной территории в ожидании разрешения на проезд транзитом. Из-за дезинформации и мошеннических действий отдельных лиц граждане Кыргызстана оказались в сложной жизненной ситуации», — проинформировали в ведомстве.

Представительство МВД Кыргызстана в России уже ведет поиски мошенника, который обманывает граждан.

«Призываем кыргызстанцев, находящихся в России, воздержаться от выезда в сторону российско-казахской границы. Рекомендуем в случае необходимости срочного возвращения в Кыргызстан воспользоваться воздушными путями сообщения, доступ к которым не ограничен», — подчеркнули в диппредставительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166047/
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