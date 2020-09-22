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Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Санпатруль не пустили в баню «С легким паром»

Санитарный патруль мэрии не пустили в баню «С легким паром», чтобы проверить котельную. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в муниципалитет стали поступать обращения о фактах сжигания листвы, мусора, ветоши.

«Недавно горожане пожаловались на то, что баня «С легким паром» топит чем-то запрещенным, загрязняет воздух. Санпатруль сразу же выехал на место, хозяева не пустили инспекторов. Кроме того, выяснилось, что баня не только портит воздух, но и не соблюдает чистоту и порядок на прилегающей территории. Составлен протокол по статье 70 «Нарушение правил благоустройства территории» Кодекса о нарушениях. По поводу недопуска в баню нашей санитарной-экологической инспекции мы обратились в Госэкотехинспекцию по Бишкеку», — отметили в мэрии.

За беспорядок вокруг зданий также оштрафованы компании «Сино Фарм» и «Бимпласт» по статье 70 Кодекса о нарушениях.

В пресс-службе добавили, что санитарные проверки проходят каждый день. «Согласно правилам благоустройства столицы, все обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте», — подчеркнули в муниципалитете.

Сообщить о мусоре, сжигании листвы можно по номерам:

  • санитарно-экологическая инспекция мэрии (СЭИ) — 0558588840;
  • Первомайский район — 0555404818;
  • Свердловский район — 0551551745;
  • Октябрьский район — 0500210470;
  • Ленинский район — 0500085580.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166029/
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