Сотни людей пытаются купить авиабилеты в Россию. Цены взлетели, мест нет

В Бишкеке у здания офиса продаж авиакомпании «Аэрофлот» образовалась большая очередь за билетами в Российскую Федерацию. Люди в крайнем напряжении.

«Я два дня простояла в очереди. Сейчас только получилось купить билет на 16 октября. Купила в одну сторону за 25 тысяч 500 сомов, мне повезло», — рассказала женщина по имени Акылай.

Другая собеседница призналась, что от безысходности купила срочный билет в одну сторону на 28 сентября за 130 тысяч сомов.

«Я приехала с Иссык-Куля неделю назад. Для того чтобы кормить семью, необходимо вернуться в Россию. Поэтому я купила на самый ближайший рейс за 130 тысяч сомов», — заметила она.

Кыргызстанцам, которые купили билеты заранее, перебронировать их на открывшиеся рейсы также не удается. Читатели сообщили 24.kg, что переоформить купленный до введения чрезвычайной ситуации билет невозможно. По телефону в офисе продаж им ответили, что мест нет, и посоветовали позвонить в ноябре.

В офис пускают людей строго по списку. По словам ожидающих, они стоят по несколько дней.

Журналисту не удалось зайти внутрь, чтобы взять комментарий у представителей компании.