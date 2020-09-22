Мэрия Бишкека объявила тендер на установку новых светофоров

Управление городского транспорта мэрии Бишкека объявило конкурс на строительство и установку светофоров на восьми перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, на эти цели предусмотрено 4 миллиона 874 тысячи 765 сомов. В мэрии отметили, что управление уже несколько раз объявляло тендер на проектирование светофорных объектов, но, к сожалению, предложений было немного.

Список составлен с учетом предложений и замечаний горожан.

Светофоры установят:

на перекрестке улиц Профсоюзной и Мессароша;

на перекрестке улиц Профсоюзной и Кайназаровой;

на перекрестке улиц Дэн Сяопина и Кустанайской;

на перекрестке улиц Алтымышева и Асаналиева;

на перекрестке улиц Токтогула и Гоголя;

на перекрестке улиц Токтогула и Шопокова;

на перекрестке улиц Жукеева-Пудовкина и Саманчина;

пешеходный светофор на улице Юнусалиева напротив «Мега Сити».

После установки объекты передадут на баланс специализированного монтажно-эксплуатационного управления ГУОБДД МВД КР (ГП СМЭУ МВД КР).