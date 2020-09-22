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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На российско-казахской границе застряли 3 тысячи 200 кыргызстанцев

На российско-казахской госгранице находятся более 3 тысяч 200 кыргызстанцев. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

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По его данным, в ближайшее время планируется организация зеленого коридора для кыргызстанцев, которые застряли на границе.

«Ведем также работу с органами местной власти Оренбургской области и Башкортостана для обеспечения условий гражданам КР, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Российская сторона на безвозмездной основе предоставила кыргызстанцам проживание в общежитиях, на территориях детских лагерей, установила палаточный лагерь. Некоторые граждане разместились в гостиницах и хостелах самостоятельно. Им предоставляют бесплатное питание. Ведутся переговоры с частными транспортными компаниями по предоставлению автобусов для вывоза соотечественников на родину», — проинформировали в ведомстве.

В посольстве еще раз напоминают, что казахская граница закрыта, действуют ограничения на въезд на данную территорию для иностранцев.

«Призываем кыргызстанцев, находящихся в России, воздержаться от выезда в сторону российско-казахской границы. Рекомендуем в случае необходимости срочного возвращения в Кыргызстан воспользоваться воздушными путями сообщения, доступ к которым не ограничен», — подчеркнули в диппредставительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165906/
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