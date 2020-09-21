Забор вокруг Исторического музея. Мэрия не выдавала документов на его установку

Мэрия Бишкека не имеет никакого отношения к установке забора вокруг Исторического музея. Об этом сообщается в микроблоге Twitter муниципалитета.

По его данным, мэрия не выдавала никаких документов и не согласовывала проекты на установку металлического забора вокруг Исторического музея.

«Музей находится на охраняемой законом территории и относится к Министерству культуры и информации. Подробности сообщим позже», — подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, читатели 24.kg сообщили, что вокруг Исторического музея страны начали устанавливать металлический забор.