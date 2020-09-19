Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать. Об этом сообщает Sky News.

«Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — заявил он.

Джонсон добавил, что он не желает объявлять в стране второй локдаун и останавливать экономику. В связи с этим, по его словам, правительство рассмотрит вариант усиления ограничительных мер, которые еще не отменили в стране.

А в Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса.

Ограничения вводят на три недели с возможностью продления.

Отдаляться от дома больше чем на километр можно только в некоторых случаях: на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, Кнессет (парламент) и донорский пункт.

Спортом заниматься можно всем членам семьи, если для этого не требуется поездка на транспорте.

Уважительной причиной для выхода из дома считается участие в религиозных церемониях и обрядах, посещение женщинами микв (ритуальных ванн), а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.

При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более двадцати — на открытых пространствах.

Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты, как и торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

Израиль стал первой страной, которая повторно объявила общенациональный карантин.