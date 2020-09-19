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Общество

Россия возобновит авиасообщение с Кыргызстаном с 21 сентября

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По данным издания, с 21 сентября возобновят рейсы в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, а с 27 сентября — в Южную Корею. Программу вывозных рейсов прекратят.

«Рейсы в указанные государства будут осуществлять на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении.

Авиасообщение восстановят со столицами четырех стран — Минском, Нур-Султаном, Бишкеком и Сеулом.

«В качестве альтернативы вывозным рейсам задействуют на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузо-пассажирских, транзитных рейсов», — отметили в издании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165691/
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